SAN BENEDETTO - La rivoluzione al Centro Agroalimentare Piceno può attendere. Fumata nera per il rinnovo del consiglio di amministrazione che era previsto nella riunione di martedì scorso con tutti i soci pubblici e privati. Presenti le imprese che insistono al CaaP, il sindaco Spazzafumo affiancato dall’assessore al bilancio Domenico Pellei, l’assessore regionale Andrea Antonini in rappresentanza di Palazzo Raffaello, il Comune di Monteprandone e la Camera di commercio.





Il disegno politico è quello di dare seguito a un rimpasto dove la nuova entrata sarebbe solo il presidente l’avvocato Paolo Vulpiani, che prenderebbe il posto di Roberto Giacomini, il quale a sua volta approderebbe presso il collegio dei revisori e per l’amministratore delegato Francesca Perotti e il consigliere Corrado Di Silverio si profilerebbe solo uno scambio di ruoli. Insomma rappresentanti spostati come pedine. Una mossa “gattopardiana” di cambiare tutto per non cambiare niente. Per ora l’unica certezza sarebbe il nuovo presidente Vulpiani vicino al mondo cattolico e quindi sponsorizzato da Centro civico popolare. Un valzer che però troverebbe una sorta di muro da parte dei soci privati anche se rappresentano una minoranza all’interno della partecipata e che hanno sollevato gli scudi martedì sera. I rappresentanti delle varie aziende rientranti nel CaaP infatti non intendono cambiare quella che definiscono una “squadra vincente”, soprattutto a fronte dei finanziamenti che l’ente sta per intercettare e che dovranno essere gestiti, precisamente circa 8milioni di euro intercettati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per ristrutturare e rendere energeticamente autonomo il Centro Agroalimentare Piceno.

Appuntamento al 20 settembre

La rivoluzione è quindi rimandata al prossimo 20 settembre quando i tempi saranno più maturi per imporre una manovra di cambiamento seppure parziale, ma la compagine pubblica sembra determinata ad andare avanti soprattutto sul rinnovo della presidenza dopo che l’attuale Cda è in carica da 4 anni, quindi non andranno avanti le trattative ma si procederà direttamente con le nomine. E proprio il prossimo 24 settembre in consiglio comunale andrà la delibera del bilancio consolidato che racchiude i conti di tutte le partecipate municipali compreso il CaaP.