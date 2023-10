SAN BENEDETTO - È arrivata insieme a un uomo, basso e tarchiato, si è avvicinata all’avventore di un bar in pieno centro cittadino e l’ha preso per i capelli. Una scena incredibile accaduta davanti agli occhi dei titolari del pubblico esercizio, è accaduta venerdì sera verso le 22 a San Benedetto. In via Montebello c’era diversa gente quando i due si sono avvicinati al cliente del bar che stava sorseggiando un caffé.

Si tratta di un personaggio piuttosto noto, che spesso si vede in giro in centro ma non avrebbe mai dato problemi. Ad un certo punto è arrivata la coppia formata da una donna molto magra che lo avrebbe preso per i capelli, con veemenza. In sua difesa si sono mossi i gestori del locale che hanno invitato l’uomo e la donna ad allontanarsi. Per tutta risposta sono stati presi loro stessi a male parole. Ma non è finita qui. I due soggetti hanno iniziato a riprendere con il telefonino la porta del bar e la famiglia che lo gestisce e con fare minaccioso li avrebbero messi in guardia di avere bene individuato i loro volti, chissà per quali, future, ritorsioni. Comprensibilmente spaventati i titolari del locale si sono difesi dicendo che avrebbero chiamato i carabinieri cosa che, puntualmente, hanno fatto.

Una gazzella è arrivata in pochissimo tempo e, alla vista degli uomini in divisa la coppia si è messa a correre, cercando di far perdere le proprie tracce. Poco dopo è arrivato anche un gruppo di ragazzi che, rivolto ai carabinieri, ha indicato verso dove avevano visto scappare alcune persone non meglio identificate. Così gli uomini dell’arma sono risaliti in macchina e hanno imboccato via Pizzi.

La zona comunque risulta totalmente videosorvegliata e quindi non dovrebbe essere difficile per le forze dell’ordine riuscire a ricostruire tutta la vicenda e magari anche individuare la coppia che ha spaventato il cliente e i proprietari del bar. Una vicenda sulla quale si dovrà sicuramente fare chiarezza anche perché segue di poche ore un altro caso accaduto a pochi metri di distanza, anche questo sotto gli occhi di numerosi testimoni. Verso le 18, sempre di venerdì, un giovane è stato picchiato all’altezza del semaforo di via San Martino da una persona scesa da un furgone.

Il ragazzo in sella allo scooter è stato anche preso per il collo riferiscono alcuni testimoni e solo il rumore dei clackson all’impazzata degli automobilisti in coda avrebbe evitato il peggio.