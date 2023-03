SAN BENEDETTO - L’Agenzia delle Entrate vicino all’ex stadio Ballarin non chiuderà e lo Sportello di riscossione avrà un giorno di apertura in più rispetto al taglio preventivato. È dovuta scendere in campo con un proprio intervento la sottogretaria, all’Economia, Lucia Albano, per evitare che la Riviera delle palme fosse ancora una volta spogliata e penalizzata di servizi essenziali come già è accaduto per il tribunale e, oggi, per i tagli alla sanità. Un intervento che arriva dopo le sollecitazioni da parte dei professionisti locali e della politica che aveva denunciato la situazione delle quale l’onorevole Albano ha preso atto.

I dettagli



«Per quanto attiene all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate - dice la parlamentare sambenedettese - si tratta di uno degli edifici territoriali sub provinciali più grandi della regione Marche ed è connotato da una particolare rilevanza strategica». Albano per sostenere il suo intervento ha anche citato come la stampa locale abbia riportato i timori sulla presunta volontà di chiusura dell’ufficio territoriale «che tuttavia - spiega non è mai stata esplicitata né programmata tanto a livello regionale che provinciale».

Buone notizie arrivano anche per tutti i commercialisti e gli avvocati che nei giorni scorsi avevano indicato nella chiusura dello sportello Riscossioni un pesante aggravio di costi per le trasferte verso Ascoli dove proprio l’altroieri è stato inaugurato in grande stile uno sportello presso la sede della Camera di commercio, intitolato a Giuseppe L’Incesso. È pur vero che Ascoli era l’unico capoluogo di provincia rimasto senza uno sportello di questo tipo ma il ridimensionamento concomitante di quello di San Benedetto (ex Equitalia) aveva ancora una volta creato forti critiche e riacceso l’eterno derby che vede la Riviera - più popolosa ed economicamente dinamica - soccombere rispetto al capoluogo.



La situazione