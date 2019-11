Affittano appartamenti e li trasformano in case di appuntamenti: tre cinesi arrestati per prostituzione

SAN BENEDETTO - C' anche San Benedetto del Tronto tra le piazza della prostituzione su cui agivano tre cinesi di 49,52 e 60 anni, arrestati dai carabinieri di Pescara.

Due di loro trovavano appartamenti a San Benedetto del Tronto, Pescara, San Salvo e Sulmona, usando terze persone per stipulare il contratto di affitto. Ma poi li occupavano con giovani ragazze impegnate in un'atttivita di prostituzione, puntuamente publicizzata su diversi siti internet. Il terzo è stato scoperto con 21 contratti di locazione in corso. Le prostitute erano costrette a lunghi orari di lavoro, gli incassi dell'attività in parte venivano inviati in Cina a favore di parenti degli arrestati. A volte anche tramite soggetti intemediari che facevano in modo di accreditarli in cIna, Incassando una commissione.

