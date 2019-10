San Benedetto, arrestato all'aeroporto pusher che riforniva ​di droga la costa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Gli agenti del commissariato di polizia di San Benedetto, in collaborazione con il personale della polizia di frontiera in servizio all'aeroporto di Fiumicino hanno arrestato C.V. di anni 31, proveniente da Singapore e latitante pregiudicato di origine partenopea da anni residente a San Benedetto del Tronto. Avrebbe ceduto dosi plurime di eroina a favore di tossicodipendenti di San Benedetto del Tronto, Grottammare e Centobuchi. I carabinieri hanno recuperato in una zona boschiva di Grottammare circa 150 grammi di eroina purissima sotterrata e suddivisa in ovuli.