Addio al dottore grande appassionato di moto: amici e pazienti di Annio Cecaloni in lacrime

SAN BENEDETTO - Lutto in Riviera per la morte del dottor Annio Cecaloni, medico di base e dentista estremamente noto in città. Aveva 67 anni e il decesso è arrivato nella sua abitazione di viale Colombo, a poche decine di metri dalla sede del suo studio dove ora lavora la figlia e che sovrasta l’attività di famiglia, la celeberrima attività di pasta all’uovo di via Montebello. E’ stato ucciso da un male che purtroppo non gli ha lasciato scampo.



Appassionato di moto e storico esponente del Club Moto R.D.V. di San Benedetto che ieri lo ha ricordato con queste parole: «La morte non ci porta mai completamente via una persona amata, resta la sua opera che ci incita ad andare avanti». Quando ieri la notizia della scomparsa del medico si è diffusa in molti hanno lasciato messaggi di cordoglio e vicinanza ai familiari ma anche tanti ricordi di Cecaloni che tutti ricordano come un medico scrupoloso ma anche come una persona che aveva sempre dimostrato una grande passione per la vita.

Di certo il dottor Cecaloni ha lasciato un bellissimo ricordo nel cuore dei propri assistiti in considerazione delle tante belle parole che ieri sono state affidate ai social per ricordare la figura del medico scomparso. Lascia la compagna Zaya, i figli Ambra ed Elio, la nipote Alice, il fratello Giancarlo e la cognata Lilia. Cecaloni, come detto, era uno dei membri della storica famiglia Cecaloni titolare di quello che è probabilmente il più noto e antico negozio di pasta all’uovo della Riviera delle Palme.



I funerali saranno celebrati nel pomeriggio di oggi, alle 15, presso la chiesa di Sant’Antonio da Padova di via Toscana. La salma arriverà dall’abitazione del dottore in viale Colombo dove è stata allestita la camera ardente. In tanti vorranno sicuramente partecipare alla cerimonia religiosa- per dare l’estremo saluto al dottore. Ci saranno, di certo, i suoi amici motociclisti, compagni di tante gite in sella alle proprie due ruote.

