Sgominata la banda dei ladri acrobati Quattro arresti dei carabinieri

SAN BENEDETTO - Operazione in corso da parte dei carabinieri di San Benedetto contro i furti negli appartamenti. La Procura della Repubblica di Ascoli ha emesso quattro ordinanze di custodia cautelare nei confronti di quattro ladri acrobati albanesi che avrebbero messo a segno una serie di furti nelle abitazioni. Tre di loro sono già reclusi in carcere per furti commessi ad Osimo, il quarto è stato arrestato all'alba a Porto d'Ascoli vicino alla chiesa di Cristo Re. Solamente l'altra notte era stato emsso a segno l'ennesimo furto in un appartamento nel quartiere di San Filippo Neri.