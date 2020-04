Roberto ucciso da un malore a 49 anni: addio all'imprenditore grande tifoso rossoblù

SAN BENEDETTO - Un tragico e improvviso malore sopraggiunto nella sua abitazione ha portato via Roberto Bruni. L’uomo, quarantanovenne, si è sentito male nella propria abitazione di contrada Paternò ad Acquaviva Picena nel pomeriggio di giovedì.

Ha iniziato a sentirsi male poi la situazione è precipitata. La madre ha telefonato al 118 chiedendo aiuto e invocando l’intervento dell’ambulanza giunta poco dopo sul posto. Il personale del 118 arrivato sul posto a bordo del mezzo di emergenza non è purtroppo riuscito ad evitare il decesso. Probabilmente alla base dell’accaduto c’è stata una emorragia interna che non ha dato tempo ai soccorritori di poter stabilizzare la situazione.

Bruni, titolare di un oleificio, era un volto noto al Riviera delle Palme. Supertifoso della Sambenedettese viene ricordato con affetto da tantissime persone che, attraverso i social, stanno ricordando la sua figura e che hanno appreso con grande incredulità la notizia della sua inaspettata morte. Lascia la mamma Luciana e tanti amici che gli volevano bene e che, purtroppo, a causa dell’emergenza legata al coronavirus, non potranno salutarlo direttamente.

In queste ore in tantissimi hanno postato sui social network immagini che lo ritraggono sugli spalti, sia al Riviera delle Palme che in trasferta, con la sciarpa rossoblu al collo. Sempre positivo e solare, viene ricordato come una persona di cuore e combattiva sia sul lavoro che nella vita di tutti i giorni.

