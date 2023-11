SAN BENEDETTO - «Occorre un accordo tra San Benedetto e Ascoli senza però smantellare i reparti conquistati negli anni». È il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti a intervenire sulla querelle scoppiata attorno alle osservazioni presentate dai sindaci dell’Ambito 21 al Piano sanitario regionale dove viene chiesta una razionalizzazione dei reparti doppioni all’interno dell’Ast e quindi con penalizzazione anche del versante ascolano.

L’incontro

Intanto Spazzafumo annuncia un incontro pubblico alla presenza del direttore Nicoletta Natalini dove la cittadinanza potrà conoscere le strategie per il Madonna del Soccorso. «Dovendo costruire insieme un disegno di sanità – spiega Fioravanti - occorre un accordo tra i due territori visto che si dovrà ragionare tenendo conto dei due plessi ma senza penalizzazioni. Fortunatamente possiamo contare su una manager di alto livello come la dottoressa Nicoletta Natalini che riuscirà a trovare una sintesi». Nel documento condiviso dai sindaci dell’Ambito 21 però si dice chiaramente che a San Benedetto andrebbe oltre al ripristino dei 43 posti letto persi negli anni, anche il potenziamento per l’emergenza che in soldoni significa avere in Riviera: emodinamica, Utic e neurologia interventistica. Tutti servizi oggi presenti al Mazzoni, ai quali si dovrebbero aggiungere, sempre stando all’atto prodotto dall’Ambito e coadiuvato dai numeri: Pediatria, Ortopedia, Cardiologia ad appannaggio del Madonna del Soccorso. E Ascoli rimarrebbe a guardare? Ovviamente no. Fioravanti è diplomatico ma fa capire che non intende compiere nemmeno mezzo passo indietro. Aspetto fatto notare da Paolo Canducci che ha tuonato: «Il problema è rappresentato dalla Regione che ha fatto promesse alla Riviera, impossibili da mantenere e oggi ci presentiamo con questo documento su cui non potrà mai convergere Ascoli». La stessa replica della direzione Ast allo smantellamento dell’Utic a San Benedetto, dove il direttore Natalini afferma come formalmente questo servizio al Madonna del Soccorso non sia mai esistito confermerebbe un’applicazione del decreto Balduzzi dove i servizi verrebbero assegnati a seconda della popolazione. Di conseguenza sarebbe difficile anche realizzare l’ospedale di primo livello su due plessi come invece viene annunciato dalla Regione per il futuro della sanità del Piceno.



«A breve – ha affermato il sindaco Spazzafumo – organizzeremo un incontro con la città, alla presenza di movimenti e sindacati alla presenza del direttore Natalini. Da qui andremo a stilare una strategia con Ascoli e presenteremo la proposta in Regione. Non saremo succubi di Ascoli, negli anni siamo stati scippati delle nostre funzioni. Il direttore Natalini dice che il nosocomio non verrà spopolato da medici e infermieri, io mi fido. Dovrà rimettere a posto i numeri. Il direttore affronta i dati, cerca di acquisire tutte le informazioni per poi stilare il programma strategico. Così come mi fido del presidente Francesco Acquaroli, abbiamo firmato il protocollo, ci abbiamo messo la faccia. Mi auguro che il nuovo ospedale lo ricordino i nostri figli e non i nostri nipoti».