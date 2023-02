SAN BENEDETTO - Il cantiere per riqualificare il parcheggio della stazione ferroviaria verrà aperto ad aprile per poi essere inaugurato a luglio. Cronoprogramma illustrato nel corso dell’incontro svoltosi ieri mattina in municipio alla presenza dei tecnici comunali e della MetroPark società del Gruppo Ferrovie dello Stato. È in fase di stesura il progetto esecutivo per la rivisitazione del parcheggio annesso alla stazione, dove oggi i passeggeri lasciano la propria auto e bici per poi avvalersi del trasporto su rotaie.

La mobilità alternativa



Nel restyling verrà realizzato un vero polo per la mobilità alternativa. Gli attori principali di questo intervento sono: MetroPark, società del polo urbano del Gruppo Ferrovie Italiane e Rfi. A MetroPark è affidata la gestione della sosta nei parcheggi mentre Rfi è il soggetto attuatore dei lavori di realizzazione del parcheggio. Il cantiere aprirà ad aprile, quindi tre mesi di tempo per le operazioni strutturali e la riapertura a luglio.

È previsto anche un abbellimento dell’area con piantumazione del verde attorno al perimetro della zona sosta dove verranno realizzati 161 stalli. La superficie del parcheggio a nord della stazione è di 4.700 metri quadrati all’interno della quale troveranno spazio stalli blu a pagamento, spazi riservati ai disabili, al car sharing ovvero il noleggio di auto in condivisione con altri utenti, alle auto elettriche e per la consegna dei pacchi. Precisamente il progetto prevede 4 posti auto per disabili, due locker (punti di ritiro) per la consegna dei pacchi, 11 posti auto riservati alla Polfer, 161 stalli blu di cui 147 liberi, 8 per auto elettriche infatti ci sarà una pensilina dove potranno essere ricaricati i veicoli elettrici con tanto di colonnine per ricaricare e sei per il car sharing, così come si potrà raggiungere la stazione in bici, lasciarla custodita per poi salire sul treno.

«Si è trattato di un incontro molto proficuo – ha affermato l’assessore all’urbanistica Bruno Gabrielli – visto che MetroPark si è rivelata una società molto efficiente e già ha assicurato l’inizio dei lavori per aprile. Verrà realizzato un parcheggio all’avanguardia con tanto di verde che andrà ad abbellire l’area. Si andrà a realizzare anche un collegamento con la ciclabilità urbana e si darà una svolta alla mobilità alternativa prevedendo car sharing e colonnine per le auto elettriche. Un investimento importante per tutta la città».



Il parcheggio



Un intervento che è stato possibile dal momento che da circa un anno la stazione ferroviaria è tornata a disposizione di RfI mentre fino ad allora era stato gestito dal Comune e quindi dalla Multiservizi. All’intervento sul parcheggio seguirà più avanti la riqualificazione dell’intera stazione con l’obiettivo primario di eliminare le barriere architettoniche che oggi rendono inaccessibile la struttura, con scalinate per passare da un binario all’altro, situazione non più sostenibile soprattutto in una località turistica come San Benedetto. I lavori dovrebbero essere pronti per la fine del prossimo anno.