Accoltellato nella notte e ritrovato sanguinante in un'auto, grave un uomo di 38 anni

SAN BENEDETTO - Grave aggressione avvenuta nella notte a San Benedetto. Un uomo di trentotto anni è stato accoltellato in un parcheggio vicino alla rotatoria ai Caduti di Nassiriya. E' stato ritrovato sanguinante all'interno di un'auto in via Togliatti. Era stato ferito all'addome con una coltellata. Immediatamente sono scattati i soccorsi e il trentottenne è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale Madonna del Soccorso dove è stato operato. Ora le sue condizioni sono critiche ma sembra essere fuori pericolo. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri di San Benedetto.

