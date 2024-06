Accoltella il fratello durante una lite: arrestato per tentato omicidio a San Benedetto e portato in carcere

SAN BENEDETTO - L'8 giugno alla centrale operativa dei carabinieri arriva una telefonata d'iuto: a Porto d'Ascoli, durante una lite in famiglia, c'era stato anche un accoltellamento tra due fratelli. L'avggressore, un 61enne italiano è stato arrestato per tentato omicidio nelle scorse ore dai militari dell'Arma del Radiomobile di San Benedetto del Tronto e della stazione di Monteprandone. Il fermo dell'uomo è avvenuto nell'immediatezza del fatto e dopo l'udienza di convalida del gip che ha confermato la custodia detentiva in carcere ad Ascoli trasformando il reato da lesioni aggravate a tentato omicidio.

I militari sono intervenuti all'interno dell'abitazione avvertendo i presenti che avrebbero usato il Taser e calmando così l'aggressione. Il 61enne ha posato il coltello senza opporre resistenza. Il personale del 118 ha riscontrato ferite riconducibili ad arma da taglio sul capo ed altre parti del corpo del 53enne.