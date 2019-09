Si accascia per un malore: ​salvata dai bagnini e da un medico in ferie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO A salvarle la vita sono stati due bagnini ed un medico che si trovava, per caso, in zona. Momenti di paura ieri mattina in spiaggia per una turista emiliana di 75 anni che ha accusato un violento malore che l’ha fatta finire con la faccia nell’acqua, a poca distanza dalla riva, dove stava passeggiando. È successo a San Benedetto, intorno alle 10 di ieri mattina, in prossimità della foce del Ragnola. La donna, A.G., una turista settantacinquenne proveniente dalla cittadina di Montecchi, in provincia di Reggio Emilia, ha accusato un improvviso malore ed è caduta in acqua. È stata subito soccorsa dalle persone che si trovavano nelle vicinanze.Sono accorsi tra i primi due bagnini, in servizio nell’area, Fabio Chiarini e Livio Romani e un medico che si trovava in spiaggia come bagnante. Le è stato subito praticato il massaggio cardiaco dal momento che, a quanto si apprende, dopo il malore il cuore sembrava essersi fermato. Le manovre di rianimazione hanno portato alla ripresa del battito. Nel frattempo è arrivata l’ambulanza del 118 e, allo stadio, è atterrata nelle ambulanza per il trasporto in codice rosso della donna ad Ancona. Il trasporto non è però dovuto avvenire a causa delle condizioni della bagnante. È stata quindi accompagnata in Pronto soccorso a San Benedetto.