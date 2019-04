Traffico, abusivismo ​e movida molesta: arrivano i rinforzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Via libera all’iter per l’assunzione di dieci nuovi vigili urbani che andranno a rafforzare l’organico della polizia locale in vista della stagione estiva. Si tratta di un provvedimento annunciato nei giorni scorsi dallo stesso sindaco Pasqualino Piunti, preso in vista dei mesi in cui la popolazione cittadina si moltiplica.I problemi da affrontare saranno diversi, su tutti quello legato all’aumento della popolazione e, di conseguenza, del numero di veicoli in circolazione per le strade della Riviera delle Palme, il fenomeno dell’abusivismo commerciale che sembra essere particolarmente sentito in estate e i problemi legati alla vita notturna.I nuovi agenti saranno operativi da giugno fino a settembre. Ed è anche sugli episodi legati alla malamovida e a schiamazzi e atti vandalici che ci si è soffermati.