SAN BENEDETTO - Cinque chef stellati, quattro postazioni cucina, 200 tavoli, 150 tra camerieri e sommelier, una big band galleggiante e più di mille ospiti: sono impressionanti i numeri di “Tra il mare e le stelle” l’evento che 15 luglio illuminerà la Riviera valorizzando l’enogastronomia dell’Adriatico e i vini del territorio.



Le motivazioni



Tra cucina d’autore e grande spettacolo la cornice sarà offerta dal Molo Sud con le sue opere d’arte sul mare, una one night organizzata dall’associazione Event ual Mente con il Consorzio vini piceni e il Comune. «Un’esperienza emozionnate - ha detto presentendo la manifestazione l’assessore Laura Camaioni -: quando mi è stata proposta ho subito accettato di buon grado». «Un’esperienza unica e ambiziosa - aggiunge Erminio Giudici del Caffé Soriano motore dell’idea - resa realtà grazie alla disponibilità delle istituzioni. La volontà condivisa è quella di mostrare il potenziale di San Benedetto come ombelico dell’Adriatico in grado di attrarre flussi turistici nazionali ed esteri che si muovono sulla scia del turismo enogastronomico e sostenibile». Tutto è nato dal “gancio” fornito da da Davide Di Fabio, il primo degli stellati - della Gioconda di Gabicce Monte - che ha coinvolto gli altri. Lo ha rivelato Stefano Greco della Tuber comunication che ha coinvolto gli chef. «Agli stellati è stato chiesto - spiega - di interpretare il pescato locale in modo creativo». Interverranno: Francesco Brutto del Venissa di Venezia, a scendere lungo la costa Di Fabio, Stefano Ciotti (Nostrano, Pesaro), Nicola Fossaceca (Al Metrò, San Salvo Marina) e il Pastry chef Giuseppe Amato (nominato Miglior Pasticciere al Mondo 2021 e sous chef di Henz Beck alla Pergola di Roma). Tra i 5 Di Fabio e Brutto sono anche vincitori della Stella Verde Michelin per l’impegno sostenibile.



I costi



Ogni posto costerà 130 euro, cifra importante ma non proibitiva a questi livelli inclusivo del menu (appetizer, 2 antipasti, 1 primo e 1 secondo oltre a dolce e vini) e della performance musicale della Marche Big Band. Biglietti sulla piattaforme nazionali e sul sito www.marestelle.it. Sponsor Pin Up e Menowatt. Partner food Meletti, Dolomia, Evoo, Caffè Kavè, Riso Vignola e Antico Caffè Soriano.