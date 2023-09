SAN BENEDETTO - «Il documento stilato dal gruppo ristretto sulla sanità presenta errori grossolani e paghiamo l’isolamento politico di Spazzafumo a favore del centrodestra ascolano». Quanto affermato dai capigruppo Paolo Canducci dei Verdi e Aurora Bottiglieri di Pd e Nos in merito all’iter avviato dalla sottocommissione sanità ed entrambi i consiglieri bocciano l’idea dell’emergenza a San Benedetto e del programmato in Ascoli.

La spartizione



«Avremo un ospedale di base sulla costa e uno di primo livello in Ascoli», così esordisce Aurora Bottiglieri smontando pezzo per pezzo l’Iter che sta seguendo il gruppo ristretto sulla sanità capeggiato da Umberto Pasquali. «I sindaci sono stati ascoltati solo ora quando io lo chiedevo da due anni – tuona Bottiglieri – e proprio dai primi cittadini è arrivata la richiesta di potenziamento della sanità territoriale. C’è bisogno di almeno 4 case della salute, due sulla costa e due all’interno come previsto dal decreto ministeriale 70 sulla base degli abitanti. Oggi i sindaci chiedono tali presidi ma ormai è tardi o comunque difficile da realizzare visto che il piano sanitario regionale è stato già approvato. Inoltre nella casa della salute che si andrà a realizzare San Benedetto manca la radiologia quindi non si potranno effettuare raggi o ecografie ed è grave per un presidio chiamato a intervenire sull’emergenza, mentre nell’ospedale di comunità sono previsti solo 15 posti letto quando ce ne spettano almeno 40».

Sempre l’esponente Pd fa notare come sviluppando solo l’emergenza nel presidio ospedaliero non si potrà eliminare l’attività programmata dell’ortopedia o della chirurgia, così come nel documento sottoposto ai sindaci si parla di aumentare i posti letto del Madonna del Soccorso di 43 unità quando la Regione non lo prevede.



La bocciatura



A bocciare sonoramente la collocazione del nuovo ospedale a Ragnola è Paolo Canducci. «Questa soluzione – afferma il verde- va a penalizzare soprattutto Monteprandone e Grottammare, quando sarebbe stato di gran lunga meglio situare il nosocomio a Fosso dei Galli o all’entrata di Monteprandone. Gli ospedali non si realizzano mai dentro le città. Ci ritroveremo con una struttura che non sarà vocata all’emergenza visto che la Cardiologia sta in Ascoli ma ci ritroveremo con un presidio di base così come vuole il centrodestra ascolano. Se Spazzafumo avesse convocato subito i sindaci ci sarebbe stata una discussione più ampia e non ci ritroveremmo con Ragnola come location. Paghiamo l’isolamento del sindaco di San Benedetto che si è accomodato alle scelte di Ascoli. Scelte che danneggiano anche le città limitrofe, le quali si ritrovano senza case di comunità e senza un ospedale di primo livello».