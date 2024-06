SAN BENEDETTO «Quando prende una piega, la porta avanti per secoli». Così Guido Piovene nel suo celeberrimo “Viaggio in Italia” descriveva il carattere dei sambenedettesi. E il ritorno di Anghiò nella città dove nacque 15 anni fa sta a indicare proprio questa capacità di non mollare mai, la caparbietà di chi va per mare.

la memoria

Lo ha ricordato Gino Troli, presidente del Circolo dei sambenedettesi che ieri insieme al sindaco Antonio Spazzafumo, l’assessora al commercio Laura Camaioni, l’ideatore Stefano Greco, Corrado Marinangeli ed Eleonora Vagnoni ha partecipato alla presentazione dell’unico evento enogastronomico (insieme a Benedetto Brodetto di agosto, della stessa organizzazione ndr) che avrà l’onore questa estate di farsi abbracciare dalla Rotonda Giorgini. Una manifestazione culturale d’altra parte che vuole valorizzare la città delle palme e i suoi prodotti ittici più famosi. Ma che allo stesso tempo si apre ad altre località balneari. Infatti negli stand che saranno aperti dal 13 al 16 giugno ci saranno anche proposte di Marina di Cecina, Tricase, Torino e dal Lazio.

«Non è facile - ha spiegato Greco - come facciamo noi cambiare ogni anno l’80% del menù». Chi non passa mai di moda peraltro è Federico Palestini, della Caserma Guelfa, che ama definirsi cuciniere e sarà protagonista ai fornelli delle due “cene raccontate”, il 13 e 14 giugno. Invece del classico convegno, infatti, durante le serate i piatti saranno illustrati nel loro percorso dal mare alla barca alla tavola, dalla tecnica di pesca alla cottura. Non mancheranno le masterclass sui vini a cura dell’enologa Marconi di Food brand Marche che promette di far assaporare «il territorio tramite i vini che proporrò».

Ancora Da non perdere nell’Area eventi venerdì 14 e sabato 16 “Un mare da vivere” le due escursioni che dalle 18 partiranno dal Museo del mare alla scoperta della biodiversità con aperitivo finale offerto a chi acquisterà i biglietti. Ovviamente ogni giorno si potranno degustare - o portare a casa - le proposte dei vari locali che allestiranno i gazebo: oltre alla Caserma Guelfa anche Il Relitto, La pasta di nonna Mela, Kitchen staff, Il Gusto mobile, Associazione Libeccio, La Llama, Francesco Cingolani e Blue Shark.

La presentazione

E proprio l’azienda della storica famiglia Marinangeli annuncia il lancio di un prodotto nuovo: «Proporremo oltre alle alici, alle triglie e agli altri prodotti marinati anche le mazzoline marinate». Orgogliosi gli amministratori che tengono molto a questo evento. «Anghiò è un vanto della città, una manifestazione di punta del nostro cartellone» ha detto il sindaco che ne ha compreso il valore identitario. «Un esempio meraviglioso di collaborazione» ha aggiunto Camaioni.