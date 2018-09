Sgomberato il Palazzo Il Municipio resta al buio Impiegati tutti a casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Dipendenti comunali a casa in anticipo questa mattina in Municipio. Colpa di un guasto alle linee elettriche che ha lasciato praticamente senza energia il Palazzo. Luci spente, computer spenti e ogni altro apparecchio collegato all'energia elettrica. Un vero e proprio blackout che ha colpito il cuore della vita amministrativa cittadina dopo che per tutta l'estate,l'ennesima, ciclicamente sono rimaste al buio vie e perfino interi rioni cittadini. Al buio anche la conferenza stampa di Clayton Norcross, il primo Thorne di Beautiful, in Riviera in questi giorni per presentare un corso di recitazione cinematografica.Subito i tecnici si sono messi al lavoro per ripristinare la normalità mentre secondo alcune testimonianze contemporaneamente al blackout sarebbe stata sentita una piccola esplosione in prossimità proprio del palazzo comunale che poi è stato sgomberato.