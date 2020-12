Samb, Serafino in pressing: il presidente vuole gestire lo stadio Riviera delle Palme nei prossimi 90 anni

SAN BENEDETTO -Il patron rossoblù Domenico Serafino è intenzionato ad acquisire la gestione dello stadio Riviera delle Palme per 90 anni al fine di poter affrontare un investimento a livello commerciale. Si torna così a discutere del futuro dello stadio e soprattutto a darne una connotazione economica.



Il presidente della Sambenedettese calcio Serafino ha chiesto un incontro ufficiale al sindaco Piunti e all’assessore allo sport Pierfrancesco Troli per discutere della gestione dello stadio. Summit che si sarebbe dovuto tenere ieri poi è stato rinviato a gennaio. La proposta è quella di acquisire il diritto di superficie del Riviera per 90 anni al fine di investire nell’area esterna dello stadio attraverso la realizzazione di strutture commerciali. Nel summit chiesto con parte della giunta Serafino incontrerebbe anche i tecnici comunali, in particolare quelli dell’ufficio lavori pubblici, per conoscere l’iter da seguire. «Vorremmo avvalerci del diritto di superficie – spiega il presidente Serafino – l’amministrazione comunale si è espressa a favore. Ora dovremo conoscere l’iter burocratico e ciò che è consentito realizzare, solo successivamente decideremo a che tipo di interventi dare seguito».



Quindi ancora non si sa se l’investimento sarà sul campo della ristorazione o del commercio, ma sicuramente l’obiettivo è quello del business. «L’incontro si terrà dopo le feste – spiega l’assessore Troli – dovremo valutare la fattibilità e il percorso da dover affrontare ».



Una storia che si ripete. Da decenni lo stadio Riviera delle Palme fa gola a molti imprenditori. Era il 2003 quando mister Luciano Gaucci presentò una proposta di investimento attorno al campo da gioco per 135mila metri cubi tra hotel, negozi e un ostello in quel caso venne chiesta una gestione per 99 anni. Poi arrivò il project financing proposto dalle ditte Ati Beani e Raffaello Engineering con alcuni costruttori sambenedettesi ma poi cadde nel vuoto, fino ad arrivare ai fratelli Tormenti anche loro interessati a un investimento. Finora tutte proposte mai andate in porto e tutte arrivate da presidenti che, oltre a dedicarsi alla squadra, intendevano anche puntare sul loro ruolo imprenditoriale. Ora è la volta del presidente Serafino che sembra trovare terreno fertile per imprimere un volto anche commerciale al Riviera delle Palme.

