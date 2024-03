MONTEPRANDONE - Ben 90 dipendenti della E&C logistica hanno firmato il contratto collettivo nazionale sul trasporto merci e logistica acquisendo tutti i diritti previsti dalla legge. Un obiettivo raggiunto che vede l’entusiasmo dei sindacati Filt Cgil di Ascoli e Filt Cgil Marche in prima linea nella contrattazione.

I diritti

Si tratta della E&C società consortile per azioni di Pomezia, che gestisce l'appalto dei servizi di logistica per conto di Eurospin Lazio a Monteprandone, la cui sede si trova nei capannoni Marconi in zona Sant’Anna. Impresa che si occupa di preparare e confezionare i prodotti sistemati presso i magazzini e poi inviati ai vari punti vendita Eurospin. Un centro logistico dove i dipendenti hanno ottenuto il contratto collettivo nazionale del lavoro, precisamente passando da un contratto Anpit e Servizi integrati ausiliari a uno di Merci e logistica. In cosa consiste? Maggiori diritti e migliori condizioni economiche e normative a cominciare dal riconoscimento della quattordicesima e aumenti dello stipendio. I 90 lavoratori della E&C logistica si vedranno riconosciuti gli istituti della quattordicesima mensilità, oltre ad un netto aumento della paga base e al riconoscimento della copertura dell’indennità di malattia al cento per cento.

I sindacati

«Esprimiamo tutta la nostra soddisfazione – afferma Ilario Valori portavoce della Filt Cgil – è importante che le società intraprendano questo tipo di percorso, garantendo ai propri collaboratori condizioni lavorative più dignitose e maggiori tutele, contrastando in questa maniera la grossa problematica del dumping contrattuale, fortissima nel settore della logistica e del trasporto merci, che è purtroppo uno tra le tante cause che portano fuori mercato le aziende virtuose del settore merci e logistica».

Le trattative

Il dumping contrattuale sono i cosiddetti “contratti pirata” sottoscritti da sindacati minoritari e associazioni imprenditoriali, poco rappresentativi delle parti sociali, con l'obiettivo di costituire un'alternativa ai contratti collettivi nazionali. Da qui l’importanza della sottoscrizione di tale contratto nazionale, un obiettivo raggiunto dopo mesi di trattative instaurate tra i sindacati e l’impresa. «Fortunatamente – prosegue Valori- abbiamo trovato terreno fertile da parte dell’impresa committente. Si tratta di un riconoscimento importante anche sul fronte nazionale».