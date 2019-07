Altro che derby: nel segno del turismo San Benedetto e Ascoli stringono un patto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Ascoli e San Benedetto vogliono vincere insieme il derby del turismo. Per la sua prima uscita ufficiale in Riviera, il nuovo sindaco ascolano Marco Fioravanti ha scelto la platea dei Bagni Oltremare dove giovedì si è svolto il secondo appuntamento di “Pianeta OltremArte”. Una kermesse estiva, arrivata alla sua 11esima edizione, pensata per promuovere le peculiarità del Piceno nella sua interezza. Alla ribalta presso lo chalet condotto dai fratelli Luigi e Maria Rita Capriotti, c’erano le due città più importanti della provincia e questo format nel segno dell’unità piace a Fioravanti, dettosi pronto a rinsaldare i rapporti con la Città delle Palme. «Rappresentiamo un mosaico d’eccellenze che insieme guardano al futuro» ha detto l’assessore sambenedettese Filippo Olivieri stringendo la mano al sindaco Fioravanti. Quest’ultimo ha rimarcato: «Il futuro del territorio sta nella nostra capacità di far vivere al turista un’esperienza dalla montagna al mare, senza differenze. Un’esperienza unica e irripetibile, balneare e culturale, che potremo realizzare grazie alla collaborazione di associazioni e imprenditoria privata».