Il giocatore espulso lo aggredisce negli spogliatoi: l'arbitro finisce all'ospedale

ASCOLI - Espulso nel primo tempo, aggredisce l'arbitro negli spogliatoi: partita sospesa e giacchetta nera in ospedale.

E' successo ieri all'intervallo della partita di Terza Categoria Rotellese-Roccafluvione, quando un giocvatore della squadra ospite, espulso durante il primo ttempo, ha aggredito l'abitro. Lo ha spinto facendolo finire contro una porta. Il direttore di gara ha dovuto far ricorso alle cure di sanitari dell'ospedale di Amandola, che hanno stabilito sette giorni di prognosi per i lividi in varie zone del corpo. La partita è stata ovviamente sospesa.

