Escursionista precipita per 20 metri in un calanco, recuperato dai vigili del fuoco e trasportato in elicottero al pronto soccorso

ROTELLA - Un escursionista è precipitato in un calanco alle pendici dell'Ascensione e, dopo essere stato recuperato dai vigili del fuoco, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Ancona con l'elicottero del 118 regionale. Le sue condizioni sono gravi.

È successo nel pomeriggio, quando i vigili del fuoco di Ascoli Piceno sono intervenuti in località Capradosso, nella frazione Ascensione, alle pendici del monte Ascensione, in comune di Rotella, per soccorrere ad una persona caduta in un calanco per circa 20 metri.

I vigili del fuoco ascolani si sono calati con tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviale) per raggiungere l’infortunato e stabilizzarlo a livello sanitario collaborando con il personale del 118. Sul posto anche l’eliambulanza Icaro che ha trasportato il ferito al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Ancona.

