Romano Fenati cacciato ora chiede scusa: «Non sono stato un uomo»

il motociclista che ha tirato ilall'avversario durante ildi San Marino, dopo essere stato licenziato dal suo team chiede scusa per quanto ha fatto: «Chiedo scusa a tutto il mondo sportivo. Questa mattina, a mente lucida, avrei voluto che fosse stato solo un brutto sogno. Penso e ripenso a quei momenti, ho fatto un gesto inqualificabile, non sono stato un uomo! Un uomo avrebbe finito la corsa e poi sarebbe andato in Direzione Gara per cercare di ottenere giustizia per i precedenti episodi».si scusa all'indomani del grave episodio che lo ha visto protagonista nella gara didel Gp di San Marino, quando ha tirato la leva del freno di Stefano Manzi in pieno rettilineo. Gesto che gli è costato la squalifica in gara, 2 Gp di sospensione e il licenziamento da parte del suo team.«Non avrei dovuto reagire alle provocazioni -aggiunge il pilota marchigiano su Facebook-. Le critiche sono corrette e comprendo l'astio nei miei confronti. Voglio scusarmi con tutti quelli che credevano in me e tutti quelli che si sono sentiti feriti dalla mia azione. È uscita un'immagine di me e dello sport tutto, orribile. Io non sono così, chi mi conosce bene lo sa! Nella mia carriera, sono sempre stato un pilota corretto». «L'anno scorso sono stato uno dei pochissimi a non ricevere alcuna penalizzazione, non ho mai messo a repentaglio la vita di qualcun altro, anzi, ho sempre sostenuto che ci sono piloti pericolosi, in pista, per stile di guida. È vero, purtroppo ho un carattere impulsivo, ma la mia intenzione non era certo quella di fare del male ad un pilota come me ma volevo fargli capire che quello che stava facendo era pericoloso e che anch'io avrei potuto fargli delle scorrettezze così come lui le aveva appena fatte a me! Non voglio giustificarmi so bene che il mio gesto non è giustificabile, voglio solo scusarmi con tutti. Ora avrò tempo per riflettere e schiarirmi le idee», conclude Fenati.