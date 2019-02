Volontari sistemano le strade I cittadini fanno da soli per ampliare la carreggiata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROCCAFLUVIONE - La comunità di Roccafluvione scende in campo al fianco dell’amministrazione. Nel corso del fine settimana infatti, una delegazione del Gruppo Volontari del piccolo comune ascolano si è messa a lavoro per ampliare la carreggiata di un tratto di strada di collegamento con la frazione di Casacagnano. Armati di grande dedizione e voglia di fare, i volontari si sono rimboccati le maniche e nel giro di qualche ora hanno anche provveduto all’installazione di un nuovo pozzetto per la raccolta delle acque meteoriche e alla sistemazione con il cemento di una cunetta presente lungo l’arteria stradale. Non è stato necessario interdire la viabilità nel corso delle operazioni, poiché i volontari hanno lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei veicoli. I lavori hanno permesso anche l’allargamento di due curve, per la soddisfazione di quanti quotidianamente percorrono la strada da e verso la frazione di Casacagnano e che da tempo chiedevano la sistemazione del percorso. Le operazioni, che hanno ricevuto il plauso da parte del Comune e grande apprezzamento dall’intera comunità di Roccafluvione, sono state rese possibili anche grazie a un escavatore appositamente messo a disposizione da parte della stessa amministrazione.