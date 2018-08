Non gli versa da bere Giovane picchia il barista e devasta il locale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROCCAFLUVIONE - L’intensificata attività preventiva messa in atto dai carabinieri di Ascoli ha permesso di intervenire prontamente con più pattuglie a Roccafluvione dove i militari sono riusciti a bloccare un ventiseienne ascolano che stava devastando un bar del posto dopo aver aggredito il titolare che ha chiamato il 112 per chiedere aiuto. Il giovane, esagitato probabilmente per la forte assunzione di alcol, si è scagliato con calci e pugni verso il gestore dell’esercizio il quale si era rifiutato di somministrargli altre bevande alcoliche viste le condizioni evidenti in cui versava. Oltre alle percosse il 57enne che otteneva dai sanitari del pronto soccorso 30 giorni di prognosi per le ferite riportate, ha subito ingenti danni al locale tra cui una vetrina con il suo contenuto di vini pregiati. L’intervento dei carabinieri ha consentito di bloccare l’esagitato e di condurlo a fatica in caserma dove dichiarato in arresto per è stato arrestato per violenza privata, danneggiamento e lesioni personali.