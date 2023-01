SAN BENEDETTO È morta Anna Lunerti. Aveva 77 anni e con la sua scomparsa la città di San Benedetto perde una delle custodi della cultura cittadina e del dialetto.

Passione per la cultura

Donna di grande sensibilità culturale e docente molto stimata, si è dedicata con profonda passione alla conservazione e divulgazione del dialetto nella scuola, sulle scene teatrali e in occasione di pubbliche letture di autori classici della nostra letteratura dialettale, trasmettendo anche alle nuove generazioni i valori formativi delle tradizioni locali. Nel 2008, durante la prima amministrazione di Giovanni Gaspari, la città di San Benedetto le aveva attribuito il Gran Pavese nel corso di una toccante cerimonia avvenuta nella sala consiliare del Comune. È morta nella casa di riposo a Monterubbiano dove viveva da qualche tempo, il decesso è arrivato in maniera improvvisa.

Dalla matematica all’arte

Storica professoressa di Matematica delle scuole Sacconi, Anna era stata tra le fondatrici della Ribalta Picena nel lontano 1983 come ricorda con grande affetto Giancarlo Brandimarti. E con grande affetto la ricordano tantissimi suoi ex alunni, che in queste ore stanno spiegando come la professoressa Lunerti fosse in grado di spiegare la propria materia, anche i suoi aspetti più ostici, in maniera semplice. Tutti ricordano in particolar modo l’umanità che metteva nell’insegnamento. Educata ma al tempo stesso estremamente determinata, è stata testimone e interprete della cultura sambenedettese e fino all’ultimo, malgrado dei problemi di salute che la affliggevano da alcuni anni, aveva sempre continuato ad occuparsi di cultura e ad emozionarsi di fronte alle tradizioni del suo territorio e alle iniziative organizzate. Il suo dialetto era così perfetto che per anni è stata la “lettrice ufficiale” delle poesie di Giovanni Vespasiani. Nell’estate 2021 era scomparso il fratello Alessandro, “Lesà” per tutti. Lascia la sorella Rosa Maria e gli adorati nipoti Marco e Valentina che gestiscono la farmacia Lunerti che si trova a Marina di Altidona.

Una comunità in lutto

Tutta la comunità sambenedettese, in queste ore, si sta stringendo intorno a loro e ricordando quella grande persone che Anna Lunerti ha rappresentato per il territorio. Anche sui social, ieri, in tantissimi hanno voluto ricordarla spendendo parole di grande affetto nei confronti della donna. Nella giornata di oggi saranno comunicati i dettagli sui funerali.