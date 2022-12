Rissa con mazze ferrate e coltelli a San Benedetto tra marocchini e un italiano: i tre indagati ai domiciliari, c'è il pericolo di reiterazione

SAN BENEDETTO - Movida malata in Riviera, udienza di convalida per tre arrestati dopo la rissa di sabato notte, con coltelli e mazze ferrate, nei pressi di piazza Garibaldi a San Benedetto del Tronto.

La convalida

Davanti al Gip del Tribunale di Ascoli sono comparsi un 23enne italiano e due marocchini, di 21 e 35 anni. Riconosciuta la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dei reati per i quali si procede nei loro confronti: rissa e porto abusivo di armi. I tre sono fini agli arresti domiciliari, valutata la loro personalità e il fondato pericolo di reiterazione. Proseguono intanto le indagini da parte dei Carabinieri della Stazione di San Benedetto del Tronto, svolte in collaborazione con i colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile, per definire le motivazioni della violenza.