Fango e buche sulla strada per contrada Messieri a Ripatransone. La protesta dei residenti: «Aspettiamo i lavori da 4 anni»

RIPATRANSONE - Il cartello sarebbe esilarante se non fosse stato messo per segnalare un disagio che va avanti da anni. Quattro anni, precisamente. È l'amara storia della strada che conduce in contrada Messieri, comune di Ripatransone, lungo la Valtesino. A guardarla, piena di fango e buche, non si direbbe ma è l'unica via di accesso che i residenti della contrada sono costretti a percorrere per raggiungere le proprie case: ma questo tratto fangoso che assomiglia più a una mulattiera viene utilizzata anche dai turisti che alloggiano in un conosciuto B&B.

Contrada Messieri, fango e buche nell'unica strada che conduce alle case

Da quattro anni c'è chi si sta battendo per far mantenere all'amministrazione comunale una promessa mai mantenuta: quella di realizzare opere di manutenzione che consentirebbero di attraversare il tratto che, a giudicare dalla foto, è ormai quasi al limite della praticabilità. Una sessantina le segnalazioni inviate al Comune, dicono i residenti, ma fino ad oggi nessuna risposta. Ora la battaglia si è spostata sui social e chissà che non sia la volta buona.