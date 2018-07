I pompieri "disinnescano" â€‹un silos a fuoco che rischia l'esplosione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIPATRANSONE - Si è trasformato in una pentola a pressione, pronta ad esplodere, il silos della falegnameria Vip in contrada San Rustico a Ripatransone. La struttura, che si trova sulla sommità dello stabile che ospita la falegnameria, si infatti surriscaldato e, dalla parte superiore del silos è iniziato ad uscire del fumo. Sono stati subito informati i vigili del fuoco che hanno raggiunto con cinque mezzi l’area.Tra i cinque mezzi dei pompieri c’erano anche la nuova autoscala elettronica alta 37 metri e una maxi autobotte in grado di portare settemila litri d’acqua. Mezzi necessari proprio per la delicatezza dell’intervento. I pompieri hanno subito soffocato, con un particolare tappeto di schiuma, la parte surriscaldata al fine di evitare che, ad intervento finito, potesse sopravvivere all’acqua qualche tizzone ancora incandescente.L’allarme è scattato poco prima delle 14 ed ha visto intervenire sia i vigili del fuoco di San Benedetto, con tre mezzi, che quelli di Ascoli con gli altri due. La struttura è stata praticamente circondata dai vigili del fuoco che hanno agito da tre dei quattro lati del complesso sotto gli occhi preoccupati dei titolari dello stabile che hanno seguito passo dopo passo tutte le varie operazioni di un intervento durato oltre due ore. Alla fine tutto è andato bene e la tempestività dei vigili del fuoco ha evitato che la situazione degenerasse e che il surriscaldamento e quelle prime fiamme potessero trasformarsi in qualcosa di più serio.