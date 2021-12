Cinghiali, emergenza continua: secondo schianto in poche ore, auto semi distrutta

RIPATRANSONE - I cinghiali iniziano a creare problemi non solo all'agricoltura ma anche aghli automobilisti, specie sulla strada Valtesino. Ieri mattina che un automobilista non è riuscito a schivare un cinghiale che ha attraversato improvvisamente la strada e ieri notte si è ripertuto un altro incidente stradale sempre nei paraggi nella zona La Vigna di Ripatransone dove un cinghiale è stato investito da un'auto. Quest'ultima è rimasta gravemente dannegiata ma per fortuna l'automobilista non ha riportato ferite. Il cinghiale invece è morto.

