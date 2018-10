Schianto sulla Valtesino Grave un giovane centauro di 30 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIPATRANSONE - Schianto lungo la Valtesino nel territorio del Comune di Ripatransone. E' rimasto ferito gravemente un giovane centauro di 30 anni di Offida. Il motociclista stava procedendo in direzione est quando con la ruota anteriore ha colpito lo spartitraffico prima dell'accesso alla rotatoria nell’area del centro “La vigna”. Il giovane è quindi stato sbalzato dalla sella ed è volato per diversi metri fino a sbattere contro un cartello stradale. Quindi è caduto a terra. Sul posto sono intervenute due ambulanze, una della Croce Azzurra e l’altra dell’ospedale di San Benedetto. Le condizioni del centauro sono apparse subito gravi tanto che è stato necessario l’intervento dell’elicottero per il trasporto all'ospedale di Torrette ad Ancona.