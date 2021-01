Riqualificazione della rete viaria comunale, a Ripatransone finanziati nuovi lavori su 9 strade

RIPATRANSONE - Il Comune di Ripatransone ha ottenuto un finanziamento di 512.000 euro per interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria della rete viaria comunale. Il contributo economico è stato assegnato in attuazione del Decreto della Protezione Civile in risposta agli eventi meteorologici del 2017. Il finanziamento, suddiviso in due tranche, verrà allocato per l'instradamento di lavori su nove strade del territorio suddivise in due lotti: Cabiano (bivio San Rustico - bivio Santo Stefano), Acquarola e Cardeto nel primo lotto, Sant'Egidio, Case Rosse, Cabiano (versante sud), Capo di Termine, Santa Maria in Carro, Colle di Guardia nel secondo lotto.

In particolare, la prima tranche economica coprirà interventi alle suddette strade rispettivamente per € 132.000 (Cabiano), € 67.000 (Acquarola) e € 55.000 (Cardeto).



I lavori per il primo lotto sono stati affidati a Siquini Costruzioni Srl, Mdp e all'Impresa Luigino Mannocchi mentre la messa in cantiere degli interventi del secondo avverrà nel 2021.

"Un altro importante tassello nell'opera di riqualificazione del nostro vasto patrimonio viario", le parole del Sindaco Alessandro Lucciarini De Vincenzi. "I lavori che andiamo oggi ad indirizzare si aggiungono alle attività già svolte negli ultimi mesi nel nostro territorio comunale, permettendoci di continuare il percorso già intrapreso sul quale abbiamo preso un impegno con la cittadinanza. Tali interventi ci permetteranno di rendere fruibile la nostra rete, risolvendo annosi problemi di percorribilità. Avvieremo a breve i lavori del primo lotto, con l'obiettivo di chiudere in tempi rapidi le attività", conclude il sindaco.

