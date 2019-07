I maestri del '69 rispondono "presente" all'appello della prof Franca Amabili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIPATRANSONE - Sabato 27 Luglio, presso lo Studio d'Arte Mario Vespasiani, si sono ritrovati, dopo 50 anni, i Maestri del '69. Nel ripercorrere le antiche vie ripane, tornavano a scuola sugli stessi banchi dell'aula IV B dell'allora Istituto Magistrale Statale Luigi Mercantini, alla gradita presenza della professoressa di Lettere Franca Amabili che con profonda emozione e compiacimento, effettuava l'appello a cui hanno corrisposto 16 "ragazzi" di quei 25, che si sono diplomati mezzo secolo fa. Alcuni sono stati impossibilitati a partecipare, mentre una di loro ha abbandonato i "banchi della vita".Un amarcord fatto di ricordi, aneddoti, in una piacevole rivisitazione di un periodo che li ha proiettati nella vita sociale e familiare di oggi. Successivamente l'incontro aveva il suo epilogo in un pranzo conviviale al Barone Rosso, con un omaggio floreale e targa ricordo che rendeva onore alla unica ed impareggiabile rappresentante presente dell'allora corpo docente, riconoscendone i meriti per le sue indiscusse doti di maestra di vita. Dopo il pranzo, tra i presenti è stata una vera e propria gara nell'aprire i cassetti della memoria per ricordare compagni, professori, presidi e avvenimenti, supportati in questo piacevole sforzo mnemonico da foto in bianco e nero a ricordo della gita scolastica dell'ultimo anno. A chiudere lo " Storico Incontro" la frase foriera di chissà quali altri avvenimenti: "Desideriamo invecchiare ma non ci riusciamo ".