Recuperate le opere d'arte che si trovavano nella chiesetta di San Filippo. È ancora inagibile

RIPATRANSONE - I vigili del fuoco di Ascoli Piceno hanno effettuato oggi il recupero e messa in sicurezza delle opere d’arte che erano contenute nella chiesetta di San Filippo Neri di Ripatransone. L’intervento si è reso necessario in quanto la chiesa, risultata inagibile dopo il sisma del 2016, necessità di interventi di messa in sicurezza e di riqualificazione. I vigili del fuoco hanno prelevato con cura i dipinti e le opere d’arte consegnandole alla Soprintendenza di Ascoli Piceno per la conservazione e il restauro. Sul posto era presente anche il sindaco di Ripatransone Alessandro Lucciarini De Vincenzi.