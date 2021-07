Antonio, morto schiacciato sotto al trattore, il paese sotto choc per la tragedia

RIPATRANSONE - Tragico incidente con il trattore a Ripatransone. Un agricoltore di novant’anni, Antonio Illuminati, ha infatti perso la vita nel primo pomeriggio di ieri dopo essere stato schiacciato dal mezzo agricolo che stava conducendo e che si è rovesciato. E’ accaduto intorno alle 14 e 30 di ieri in contrada Del Giglio. L’anziano stava operando con il trattore quando, per motivi al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto insieme agli altri soccorritori, ha perso il controllo del trattore, gommato, che si è rovesciato schiacciandolo.



A dare l’allarme sono stati alcuni familiari che hanno subito chiamato il 118. Sul posto sono intervenuti i sanitari giunti con l’ambulanza partita dall’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto, i vigili del fuoco della caserma di corso Mazzini e i militari della stazione dei carabinieri di Ripatransone.



I sanitari hanno subito iniziato le manovre di rianimazione sull’uomo le cui condizioni, disperate, hanno spinto ad allertare l’eliambulanza partita da Ancona alla volta del Piceno. Tutti i tentativi di rianimazione e stabilizzazione del novantenne non sono però andati a buon fine e l’uomo è spirato ancora prima di poter essere caricato a bordo del velivolo che lo avrebbe portato al Trauma Center dell’ospedale Torrette di Ancona.



L’elicottero è atterrato in un’area verde tra le colline, nel punto più vicino possibile alle terre dove è avvenuto il tragico incidente costato la vita al novantenne. La tragica notizia ha in poco tempo fatto il giro del territorio e gettato nello sconforto i cittadini ripani che si sono stretti intorno ai familiari del novantenne. Sul posto, come detto, sono intervenuti i carabinieri che hanno ricostruito la dinamica del tragico incidente. La salma dell’uomo è stata restituita ai familiari per poter organizzare i funerali.

