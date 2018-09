I ladri senza scrupoli rubano la statua della Madonna dall'edicola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIPATRANSONE - Ladri senza scrupoli in azione a San Savino di Ripatransone per un oggetto che di per sè non ha alcun valore o molto verosimilmente piuttosto un furto su commissione dai risvolti oscuri e misteriosi. Fatto sta che stavolta si è toccato proprio il fondo.Il furto è avvenuto nell’edicola votiva che si trova nel punto più alto della strada che collega la Valtesino alla zona di San Savino dove, nella notte tra mercoledì e giovedì, qualcuno ha rubato la statua della madonnina che si trovava lì da oltre mezzo secolo. La statua era stata infatti posizionata nell’edicola e installata lungo la contrada, nel lontano 1954, (il primo Anno mariano della storia per promulgazione di Papa Pio XII), e da allora rappresenta un punto di riferimento per i fedeli della zona.