RIPATRANSONE - Il rieletto sindaco di Ripatransone Alessandro Lucciarini De Vincenzi ha provveduto a nominare la nuova giunta comunale, individuando nelle persone di Stefania Bruni, Roberto Pasquali (che ricoprirà anche la carica di vice sindaco), Leonardo Perozzi e Magda Verdecchia gli assessori comunali.

APPROFONDIMENTI IL PIANO Piazza Diaz cambia look, diventerà un anfiteatro con nuovi arredi e un’area ludico-sportiva

Nel corso del primo consiglio comunale dell’altro ieri ha anche assegnato le deleghe ad assessori e consiglieri comunali, con il primo cittadino che ha tenuto per sé quella agli Affari generali e rapporti con enti ed istituzioni. A Pasquali vanno personale, agricoltura, patrimonio, viabilità, decoro, manutenzione, toponomastica e servizi cimiteriali, a Perozzi bilancio, tributi, attività produttive e politiche energetiche, a Bruni, cultura, pubblica istruzione, politiche per la terza età, associazioni e commercio, a Verdecchia sanità, servizi sociali e sollievo, a Fraticelli (eletto presidente del consiglio) attuazione Pnrr, turismo, bandiera arancione, valorizzazione prodotti tipici, comunicazione, innovazione, politiche comunitarie, internazionalizzazione, rapporti con università.

Tra i consiglieri De Angelis (vice presidente del consiglio) ha ricevuto le deleghe a sport, politiche giovanili, quartieri e frazioni e sollievo (in collaborazione con gli assessori Perozzi e Verdecchia), a Ricci ambiente, protezione civile, sicurezza, lavori pubblici, pianificazione urbanistica e servizio civile e a Maroni politiche per la famiglia, sanità e servizi sociali (in collaborazione con l’assessore Verdecchia).