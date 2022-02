Incursioni continue dei furbetti dei rifiuti: i residenti della contrada sono ormai esasperati

RIPATRANSONE - Proteste a Ripatransone per la situazione che vige in contrada Cardeto. I residenti della zona lamentano infatti la presenza di una vera e propria discarica a cielo aperto dal momento che, trattandosi di un’area isolata, in molti la scelgono per depositare rifiuti ingombranti da lasciare a bordo strada.

«La sporcizia da queste parti è ormai una costante - affermano -. Immondizia di ogni genere giace nelle isole riservate ai bidoni della spazzatura lasciati alla mercé delle intemperie che finiscono per portare parte di esse anche nei campi coltivati che si trovano in prossimità di quei luoghi». Quella che viene chiesta è una maggiore attenzione per quell’area e un aumento dei controlli: «Chiediamo al Comune - continuano - un intervento concreto e un maggior controllo da parte degli organi preposti e del municipio. Un vigile urbano, ogni tanto, un giro da queste parti potrebbe ad esempio farselo perché si renderebbe conto della situazione che ci si trova a vivere costantemente. Il fatto che si tratti di una zona isolata non giustifica questa trascuratezza né, tantomeno, l’accanimento di persone incivili che vengono qui a buttare i rifiuti».

