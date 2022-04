Scontro con un cinghiale all'alba: conducente ferito, auto semidistrutta

RIPATRANSONE - Ancora un incidente legato alla presenza dei cinghiali. È accaduto alle prime luci del mattino lungo la Valmenocchia in territorio di Ripatransone. L'automobilista, che era al volante di una Opel Corsa, si è trovato di fronte l'animale e non è riuscito ad evitarlo. Il cinghiale è rimasto gravemente ferito in seguito all'impatto. È riuscito a proseguire per la propria strada allontanandosi per una cinquantina di metri dal punto dell'incidente ma poi è caduto in terra agonizzante. E' stato abbattuto da un agente della polizia provinciale intervenuto sul posto come da prassi in questi casi. L'automobilista, ha poi avuto bisogno di ricorrere alle cure dei sanitari ma per fortuna sarebbe comunque in condizioni preoccupanti. L'auto ha invece subito pesanti danni ed è stato necessario l'intervento del carroattrezzi per toglierla dalla strada.

Ultimo aggiornamento: 15:54

