Tremendo frontale tra auto: tre all'ospedale grave una donna

RIPATRANSONE - E’ di tre feriti tra i quali una donna in serie condizioni il bilancio di uno spaventoso schianto frontale avvenuto poco dopo le 18 di ieri in contrada San Savino. L’incidente, la cui dinamica è ora allo studio dei carabinieri, è avvenuto tra un Fiorino bianco ed una Opel Astra nera. I due mezzi procedevano in senso opposto quando, per motivi al vaglio dei militari, si sono scontrati. L’impatto è stato devastante: la Opel è rimasta al centro della strada, praticamente a cavallo tra le due corsie di marcia mentre il Fiorino è stato spinto verso il bordo esterno della carreggiata ed è di fatto rimasto incastrato con tra l’altro veicolo ed il guard rail. Alla guida di quest’ultimo mezzo c’era una donna di 69 anni mentre nell’abitacolo dell’altra auto una coppia. Tutte e tre le persone coinvolte hanno riportato delle conseguenze ma a subire le più gravi è stata la donna al volante del Fiorino, una sessantanovenne della zona, che ha riportato lesioni, contusioni ed una pesante frattura ad una spalla. E’ stata portata all’ospedale regionale Torrette di Ancona.