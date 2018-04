Fiamme dopo la scintilla Un uomo resta ferito L'inferno in un fienile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIPATRANSONE - Una scintilla finita dove non avrebbe dovuto ha provocato l’inferno andato in scena, ieri mattina, in contrada Lecce, a poca distanza dall’area del Trivio di Ripatransone. Un incendio che ha visto finire in ospedale un quarantenne che, nel tentativo di spegnere il fuoco, ha riportato una leggera ustione al braccio. Tutto è accaduto intorno alle 9.30 di ieri mattina quando il fuoco, destinato a distruggere un capannone adibito a fienile, ha preso vita tra la paglia stipata all’interno della struttura.Fiamme sorte da una scintilla, a sua volta provocata dall’utilizzo di un macchinario agricolo. La scintilla è finita nel fieno e in pochi minuti il fuoco ha iniziato a divampare dentro tutto il capannone. E subito stato dato l’allarme. Sul posto, con due autobotti, sono arrivati i vigili del fuoco della caserma di San Benedetto. Contemporaneamente sono state inviate anche due ambulanze del 118. La prima partita dalla vicina Ripatransone e la seconda dalla postazione Potes dell’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto. I vigili del fuoco hanno subito messo in sicurezza la situazione mettendo al sicuro il ferito e consegnandolo ai sanitari giunti a bordo dei mezzi di emergenza. L’uomo è stato medicato sul posto prima di essere trasferito in ospedale.