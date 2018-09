Un doppio incendio scoppia sulle colline: l'ombra del piromane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIPATRANSONE - C’è quasi certamente la mano di un piromane dietro il caos provocato, ieri mattina, tra le colline di Ripatransone. Nel giro di pochi minuti infatti, qualcuno ha dato vita a due incendi, il primo in contrada Sant’Egidio e il secondo in località Colle di Guardia, nella zona di San Savino costringendo i pompieri ad un doppio intervento.Nel primo caso, quello di Sant’Egidio, le fiamme hanno avvolto della vegetazione vicino alla strada e per i pompieri è stato relativamente semplice spegnere il fuoco. Nel secondo però la situazione è subito parsa notevolmente più complicata tanto che è stato necessario il supporto dell’autobotte partita dal comando provinciale di Ascoli Piceno prima e quello di un’altro mezzo carico di acqua in dotazione al comune di Ripatransone. Mentre la prima squadra dei vigili del fuoco si occupava del primo incendio, un’altra squadra è partita alla volta dell’area interessata dal secondo rogo ma è stato necessario l’intervento, a supporto, di un ulteriore team di pompieri. Il fuoco, a Colle di Guardia, ha infatti interessato un’area particolarmente impervia e difficile da raggiungere dai mezzi dei vigili del fuoco che hanno faticato non poco a circoscrivere le fiamme.