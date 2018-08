Divampano le fiamme sui colli: ritorna l'incubo del piromane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIPATRANSONE - Torna l’incubo del piromane che, questa volta, ha colpito sui colli ripani. Precisamente nell’area di Colle Sant’Andrea, proprio alle porte del centro storico della cittadina dell’entroterra. Le prime fiamme, per la verità, si erano viste nella giornata di domenica quando i vigili del fuoco avevano raggiunto l’area per domare quello che, inizialmente, aveva i connotati di un piccolo rogo.Ma nel pomeriggio di ieri qualcuno è tornato ad alimentare nuove fiamme che, questa volta, hanno rischiato di creare grossi problemi dal momento che l’area interessata dal fuoco si trova a ridosso di una scarpata. Se l’incendio fosse riuscito a divampare in quell’avvallamento la situazione sarebbe ulteriormente peggiorata. Sul posto, proprio in considerazione dell’urgenza, sono andate più squadra di pompieri partite dalle caserme di San Benedetto, Ascoli e Fermo.Venti unità in tutto con sei mezzi complessivi. Il fuoco ha toccato sia il bosco che il sottobosco e, per due ore, i pompieri hanno dato vita ad una vera e propria lotta contro il tempo per evitare che l’incendio si propagasse raggiungendo altre aree.