Demolito lo storico distributore di benzina: Ripatransone, che panorama adesso

RIPATRANSONE - Demolito il distributore presente fin dagli anni Sessanta: l’area diventerà tra i punti panoramici più suggestivi di Ripatransone. Lo smantellamento dell’ex distributore di carburanti, che sorge nella zona di Largo Speranza in un fazzoletto di terreno di proprietà comunale, è frutto di un procedimento avviato dall’attuale amministrazione del Comune di Ripatransone già dal 5 ottobre del 2021.

«Uno spazio che presto tornerà ad essere vissuto dalla cittadinanza e dai turisti dato il suo importante valore panoramico» afferma il sindaco di Ripatransone Alessandro Lucciarini De Vincenzi. In particolare su quest’area il Comune ha presentato un progetto di riqualificazione alla Regione Marche, che è stato finanziato e che sarà definito nei dettagli nelle prossime settimane.



«È iniziato nei giorni scorsi - prosegue il primo cittadino Lucciarini De Vincenzi - lo smantellamento dell’ex distributore di carburanti presso Largo Speranza, a seguito dell’avvio del procedimento formalizzato dall’Area amministrativa del nostro Comune nell’ottobre di un anno fa». Si tratta di un’area che si estende per circa 180 metri quadrati dall’alto valore paesaggistico e turistico. «Sicuramente si tratta di una zona dall’alto valore paesaggistico e turistico – spiega Stefano Fraticelli, consigliere delegato al Turismo del Comune di Ripatransone – in cui crediamo molto e sul quale vogliamo lavorare. Lo smantellamento è frutto di un procedimento avviato dall’area amministrativa del Comune di Ripatransone e indirizzato al titolare del distributore che insisteva su un’area di proprietà comunale. L’ente, dunque, con questo procedimento, ha voluto richiedere lo smantellamento, era un’attività voluta fin dall’inizio del nostro insediamento, poi una serie di vicissitudini, tra cui anche il Covid, ci hanno costretto a rimandare».



Sempre nell’ambito della riqualificazione del patrimonio ripano la la scorsa estate sono stati conclusi i lavori di restauro del Teatro delle Fonti di Ripatransone, luogo simbolo della cultura del Piceno e delle Marche. In questo caso il restauro, per un importo complessivo di 132.500 euro, è stato reso possibile grazie ad una compartecipazione di Regione Marche, con un contributo totale di 80mila euro accordato dalla precedente legislatura, Ministero dell’Interno, attraverso il contributo a fondo perduto di 50mila euro destinato ai piccoli comuni per la messa in sicurezza del patrimonio comunale, e Comune di Ripatransone, con uno stanziamento di 2.500 euro da fondi di bilancio.

