RIPATRANSONE - Presto un’area bike sorgerà in uno dei punti panoramici più suggestivi di Ripatransone: i lavori, affidati a una ditta, partiranno nei prossimi giorni. La zona di Largo Speranza, dove fin dagli anni Sessanta era presente un distributore poi smantellato, ospiterà una stazione di servizio per biciclette, gratuita e pubblica, a disposizione dei ciclisti.

Inoltre saranno installati: un parapetto a norma per l’affaccio panoramico con la realizzazione di pannelli illustrativi; panchine con presa Usb; una fontanella pubblica di acqua potabile; rastrelliere per la sosta delle biciclette. «I lavori, per complessivi 61.320,86 euro oltre l’Iva - spiega il sindaco di Ripatransone, Alessandro Lucciarini De Vincenzi - saranno in parte finanziati dalla Regione Marche e circa 20mila euro dal bilancio comunale».



L’intervento

In particolare l’intervento prevede: il rifacimento della pavimentazione in porfido, con bordatura marciapiede in pietra bianca; la messa in sicurezza dell’area con l’installazione di un parapetto a norma per l’affaccio panoramico e pannelli illustrativi che permetteranno di individuare i nomi delle montagne e paesi visibili da Largo Speranza. Inoltre verranno posizionati totem e cartellonistica sull’uso in sicurezza della bicicletta, nell’ambiente urbano ed extraurbano e sull’uso dei dispositivi di sicurezza. E ancora sarà posizionata una stazione di servizio per biciclette gratuita e pubblica, a disposizione dei ciclisti. Si tratta di una colonna alta 1,30 metri in alluminio, ancorata all’asfalto attraverso tasselli chimici a espansione e dotata di un gancio, per appendere la bici. Al suo interno sono fissati con un cavo in acciaio tutti gli utensili per le riparazioni e manutenzioni di lieve entità. Oltre, chiaramente, ad un compressore per gonfiare le ruote a terra e due ricariche per bici elettriche.



Il modello

Il modello, denominato Bike lab station, è stato già sperimentato in altre città e consente di realizzare gratuitamente per strada piccoli interventi come abbassare o alzare il sellino, regolare l’inclinazione del manubrio, serrare i pedali. In caso di necessità è previsto l’utilizzo di un codice Qr per ottenere in tempo reale un aiuto attraverso lo smartphone: basta cliccare sul tipo di riparazione necessaria, per ottenere le istruzioni passo dopo passo e poter intervenire così rapidamente. Nei giorni scorsi, inoltre, si sono conclusi i lavori di adeguamento degli spazi presso l’ala est rimasta ancora grezza della scuola dell’infanzia Cabiano, in località La Vigna, con la realizzazione di due nuove aule e servizi igienici annessi.

Il finanziamento

L’intervento è stato finanziato attraverso fondi Miur dietro progetto esecutivo approvato dalla Giunta comunale per un importo di 111.194,86 euro, oltre Iva. Previsto anche il completamento della struttura, nel quartiere Petrella, finalizzata ad attività sociali e ricreative.