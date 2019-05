Tre ladri incappucciati fanno saltare in aria bancomat di Carifermo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIPATRANSONE – Un'altra esplosione nella notte e un altro colpo a un bancomat della Carifermo. E' successo oggi alle 2,30, dopo il colpl alla filiale di Ragnola a San Benedetto (il 6 aprile) e Comunanza (17 aprile) sempre intorno alla stessa ora tre malviventi hanno preso di mira lo sportello bancomat in largo Speranza a Ripatransone, utilizzando il cosiddetto metodo della marmotta per far saltare lo sportello. Il bottino è di circa ventimila euro. I ladri con in testa passamontagna e cappucci sono stati ripresi dalle telecamere. Le indagini sono condotte dai carabinieri del comando provinciale di Ascoli Piceno.