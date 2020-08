Altro avvistamento della pantera. Un cittadino è riuscito a fotografare l’animale grazie a un telefono cellulare

RIPATRANSONE - Un animale scuro che si aggira con movimenti felini nella vallata che si trova tra l’Albula e il Tesino. L’ultimo avvistamento dell’animale che in molti affermano essere una pantera, è avvenuto nella serata di domenica, intorno alle 20 e 30 quando un residente dell’area di contrada Merli, a San Savino di Ripatransone, ha visto un animale aggirarsi tra l’erba alta e muoversi in maniera strana, inconsueta per un cane. È riuscito anche a riprenderlo con la fotocamera dello smartphone ma l’elevata distanza ha permesso soltanto di vedere la sagoma scura ma anche di rendersi conto dell’anomalia dei movimenti.

Questo nuovo avvistamento porterà i carabinieri forestali all’installazione di ulteriori fototrappole nell’area. Si tratta dell’ennesimo avvistamento, questa volta documentato, dell’animale la cui presenza ha tenuto banco nell’area di Ripatransone per diversi giorni. Un paio di settimane fa era però arrivata la notizia del rinvenimento di orme di un grosso canide, forse un lupo, nell’area di Montalto. Ora questa novità rimette tutto in discussione. Dai movimenti infatti non si tratterebbe di un cane ma di un animale con movenze feline lungo dai 60 agli ottanta centimetri. La speranza, dopo questo primo video, è che si riesca finalmente ad identificare quale tipo di animale sia in modo da poter fornire alla popolazione residente tra i colli ripani notizie utili a rincuorare tutti.

