Restauro del Monastero di San Marco a Offida, 3,6 milioni e regola del silenzio per gli operai. Lo stupore di Castelli

OFFIDA- Il commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli ha preso parte oggi alla presentazione del volume «Il restauro del Monastero di San Marco di Offida».

La regola del silenzio

I lavori per il miglioramento sismico, finanziati con 3,6 milioni di euro, sono durati due anni e sono stati modulati per consentire alle monache di clausura di non abbandonare mai la struttura. «Mi ha colpito apprendere che gli operai impegnati nei lavori qui al monastero, per non turbare la vita monacale che non si è mai interrotta, hanno operato nel rispetto della regola del silenzio e che gli unici rumori sono stati quelli degli strumenti di lavoro».