SAN BENEDETTO - Colpo nel pomeriggio alla filiale della Banca Popolare di Bari (ex Tercas) di via Puglia. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di San Benedetto. Una vetrina è stata smontata e poggiata in terra mentre la filiale è stata chiusa al pubblico per consentire ai militari di effettuare le indagini.

Notizia in aggiornamento